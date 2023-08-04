В ПФУ рассказали, кому выплатят солидные доплаты к пенсии в августе — Finance.ua

В ПФУ рассказали, кому выплатят солидные доплаты к пенсии в августе
Некоторые категории пенсионеров получат солидные доплаты к пенсии в августе, но некоторым придется лично обратиться в Пенсионный фонд Украины.
Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
Так, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от
21.07.2023 № 754 «Некоторые вопросы социальной защиты ветеранов войны и жертв нацистских преследований» предусмотрена разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины лицам, имеющим статус в соответствии с законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», «О жертвах нацистских преследований».
Кто и сколько получит ко Дню Независимости?
Следует отметить, что размер выплат будет составлять от 450 до 3100 грн, а именно:
- участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага — 450 гривен;
- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которых установлен согласно пункту 1 статьи 10 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, а также жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз, — 650 гривен;
- участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей — 1000 гривен;
- лица, имеющие особые заслуги перед Родиной — 3 100 гривен;
- лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин: I группы — 3100 гривен; ІІ группы — 2 900 гривен; ІІІ группы — 2 700 гривен.
Кому обязательно нужно обратиться за получением выплаты в ПФУ
Гражданам, получающим пенсию, выплаты будут начислены автоматически, без личного обращения в орган Пенсионного фонда Украины.
Обратиться в ПФУ нужно лицам, которые не находятся:
- на учете в органах Пенсионного фонда Украины как получатели пенсии/ежемесячного пожизненного денежного содержания судей в отставке;
- на службе в силовых министерствах и ведомствах, в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах, —
им денежная помощь выплачивается только по их обращению в территориальные органы Пенсионного фонда Украины с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими личность, статус, номер текущего счета уполномоченного банка
и т. д.
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