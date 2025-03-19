В Пентагоне планируют сократить до 60 тысяч гражданских должностей — Finance.ua
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В Пентагоне планируют сократить до 60 тысяч гражданских должностей

Мир
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В Пентагоне планируют сократить до 60 тысяч гражданских должностей
В Пентагоне планируют сократить до 60 тысяч гражданских должностей
В Министерстве обороны США планируется сократить от 50 до 60 тысяч гражданских рабочих мест, треть сотрудников которых уже ушли в отставку по собственному желанию.
Об этом сообщает Independent со ссылкой на высокопоставленного чиновника обороны.
По словам источника, менее 21 тысячи работников, которые ушли по собственному желанию, покинут свои должности в ближайшие месяцы. Чтобы сократить количество гражданских работников на 5−8% от общего количества — 900 000 человек, Пентагон планирует ежемесячно увольнять около 6 000 человек, не занимая освобожденные должности.
Отмечается, что военные работники министерства могут быть переведены на вакантные гражданские должности, что может повлиять на готовность американской армии. В то же время, чиновник заверил, что министр обороны Пит Гегсет хочет, чтобы «эти сокращения не навредили обороноспособности».
Увольнения в Пентагоне пройдут в рамках выполнения плана Департамента эффективности правительства (DOGE), возглавляемого Илоном Маском, по сокращению персонала и ограничению набора новых сотрудников.
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По материалам:
suspilne.media
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