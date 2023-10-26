В патрульной полиции объяснили детали изменений в Правила дорожного движения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В патрульной полиции объяснили детали изменений в Правила дорожного движения

Личные финансы
1294
В патрульной полиции объяснили детали изменений в Правила дорожного движения
В патрульной полиции объяснили детали изменений в Правила дорожного движения
Кабинет Министров 20 октября внес изменения в Правила дорожного движения. Эти изменения имеют целью приближение законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.
Первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий объяснил нововведения в ПДД, которые ждут водителей.
Он отметил, что первое изменение касается включения водителями дневных ходовых огней или, при их отсутствии в конструкции автомобиля, ближнего света фар. Если до сих пор водители в период с 1 октября по 1 мая во время движения вне населенных пунктов в светлое время суток были обязаны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар, то теперь это правило будет действовать постоянно, а не только в указанный период.

Читайте также: Как работает шеринг документов в «Дія»

«Практика постоянного применения дневных ходовых огней (ближнего света фар) положительно зарекомендовала себя в ряде европейских стран. По результатам исследования Европейского исследовательского института безопасности дорожного движения (SWOV), благодаря использованию дневных ходовых огней (ближнего света фар) количество ДТП в светлое время суток сократилось на 10−15%», — говорится в сообщении Белошицкого в Фейсбуке.
Также новое правило касается перевозки детей в автокреслах или других системах, способных удерживать ребенка.
Запрещается перевозить детей, рост которых менее 150 см (по сравнению с предыдущими требованиями к росту ребенка — 145 см) в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства.

Читайте также: Автострахование во время войны

«Использование детских удерживающих систем — это не только пассивная безопасность вашего ребенка, его жизни и здоровья, но и вероятность того, что в случае ДТП он останется живым или получит менее серьезные травмы», — подчеркнул Белошицкий.
На автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается остановка вне специальных стояночных мест, обозначенных дорожными знаками: 5.42.1, 5.42.2, 5.42.3, 5.43 или 6.15.
Чтобы чувствовать себя безопасно за рулем, рекомендуем приобрести карту технической поддержки-Assistance. С ней можно не беспокоиться, что может не хватить бензина в дороге или пробьете колесо. Карта станет вашей поддержкой в ​​пути 24/7.

Заказать поддержку Finance.ua Assistance

По материалам:
Судебно-юридична газета
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.