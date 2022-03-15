В Опендатаботе подсчитали, сколько компаний в Украине принадлежат россиянам и белорусам — Finance.ua
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В Опендатаботе подсчитали, сколько компаний в Украине принадлежат россиянам и белорусам

Сегодня 09:50Фондовый рынок
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Опендатабот проверил данные из Единого государственного реестра и подсчитал количество активных компаний, среди собственников, учредителей или конечных бенефициаров которых есть хотя бы один гражданин или резидент российской федерации или республики Беларусь. По состоянию на 24 февраля таких компаний было 16896.
Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные ЕГР.
Примечания о наличии российского/белорусского владельца уже появились в карточке компании в чате Опендатабота, на странице о компании на нашем сайте, а также в АРІ для банков и финансовых учреждений.

Как проверить владельца или бенефициара компании?

  1. Откройте чат-бот или приложение Опендатабота.
  2. Отправьте боту название компании или ее код.
  3. Если среди владельцев компании есть российские/белорусские граждане, в карточке компании это будет отмечено.
По материалам: Finance.UA
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