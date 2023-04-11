В ОАЭ продали самый дорогой в мире номерной знак: он обошелся в 15 млн долларов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В ОАЭ продали самый дорогой в мире номерной знак: он обошелся в 15 млн долларов

Мир
52
В ОАЭ продали самый дорогой в мире номерной знак: он обошелся в 15 млн долларов
В ОАЭ продали самый дорогой в мире номерной знак: он обошелся в 15 млн долларов, Фото: Bloomberg
В Дубае на аукционе продали номерной знак за 55 млн дирхамов (15 млн долларов).
Об этом сообщает Bloomberg.
Номерной знак состоит из буквы P и цифры 7. Лицо победителя аукциона не разглашается.
Известно, что вырученные средства пойдут на благотворительность.
Как отмечает Bloomberg, в ОАЭ есть обычай продавать редкие номерные знаки на благотворительных аукционах — богатые люди покупают их, чтобы продемонстрировать свой статус и богатство. Этот аукцион побил рекорд, установленный в 2008 году арабским бизнесменом Саидом Абдулом Гаффаром Хури, заплатившим 52,2 млн дирхамов за табличку с цифрой 1.
Проданный номерной знак можно повесить на любой автомобиль, зарегистрированный в эмирате.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь! 📳

По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.