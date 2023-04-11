В ОАЭ продали самый дорогой в мире номерной знак: он обошелся в 15 млн долларов — Finance.ua

В ОАЭ продали самый дорогой в мире номерной знак: он обошелся в 15 млн долларов Сегодня 18:00 — Мир

В ОАЭ продали самый дорогой в мире номерной знак: он обошелся в 15 млн долларов, Фото: Bloomberg

В Дубае на аукционе продали номерной знак за 55 млн дирхамов (15 млн долларов).

Об этом сообщает Bloomberg.

Номерной знак состоит из буквы P и цифры 7. Лицо победителя аукциона не разглашается.

Известно, что вырученные средства пойдут на благотворительность.

Как отмечает Bloomberg, в ОАЭ есть обычай продавать редкие номерные знаки на благотворительных аукционах — богатые люди покупают их, чтобы продемонстрировать свой статус и богатство. Этот аукцион побил рекорд, установленный в 2008 году арабским бизнесменом Саидом Абдулом Гаффаром Хури, заплатившим 52,2 млн дирхамов за табличку с цифрой 1.

Проданный номерной знак можно повесить на любой автомобиль, зарегистрированный в эмирате.

Діло По материалам:

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