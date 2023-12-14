В ноябре денежная база выросла на 0,1% до 924,3 млрд гривен — Finance.ua
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В ноябре денежная база выросла на 0,1% до 924,3 млрд гривен

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В ноябре денежная база выросла на 0,1% до 924,3 млрд гривен
В ноябре денежная база выросла на 0,1% до 924,3 млрд гривен
В ноябре денежная база, включающая наличные в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным Национального банка, выросла на 0,1% до 924,309 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
С начала текущего года денежная база выросла на 16,6% с 792,537 млрд гривен.
Денежная масса в ноябре выросла на 1,7% до 2 861,564 млрд гривен, а с начала года она выросла на 14,4% с 2 501,621 млрд гривен.
Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в ноябре сократился на 0,2% до 673,917 млрд гривен, с начала года он вырос на 1,4% с 666,073 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, за 2022 год денежная база выросла на 19,6% с 662,499 млрд гривен.
В 2021 году денежная база выросла на 11,2% с 595,993 млрд гривен до 662,499 млрд гривен.
Денежная масса в 2021 году увеличилась на 12% с 1 850,014 млрд гривен до 2 072,399 млрд гривен.
В 2020 году денежная база увеличилась на 24,8% с 477,491 млрд гривен до 595,993 млрд гривен, а денежная масса выросла на 28,7% с 1 438,311 млрд гривен до 1 850,471 млрд гривен.

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По материалам:
Українські Новини
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