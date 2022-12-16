В НБУ указали на положительный эффект для Европы от пребывания украинских мигрантов — Finance.ua

В НБУ указали на положительный эффект для Европы от пребывания украинских мигрантов Сегодня 15:03 — Личные финансы

По состоянию на 15 ноября этого года 7,6 млн граждан Украины оставались за границей из-за войны. В странах Европы находилось около 4,5 млн украинцев.

Приток рабочей силы и расходы украинских мигрантов за границей являются положительными факторами для экономик стран пребывания, отмечается в исследовании Нацбанка.

При этом значительный приток беженцев создает ряд вызовов, в частности, для государственных финансов. Однако в долгосрочном периоде чистый фискальный эффект для Европы будет положительным.

Украинцы активно интегрируются в европейский рынок труда и платят налоги. Их расходы поддерживают экономики стран пребывания, прежде всего через частное потребление. В 2022 году траты украинцев за рубежом выросли больше чем в три раза, до $2 млрд, если сравнивать с 2021-м.

Кроме того, расходы на украинских мигрантов стимулируют государственное потребление, в частности, в сфере жилищной инфраструктуры, систем здравоохранения и образовании.

В соответствии с расчетами Нацбанка, благодаря вкладу украинцев выпуск товаров и услуг в Эстонии, Польши и Чехии будет на 2,2-2,3% больше в 2026 году, чем предусмотрено в базовом сценарии без миграции. А в Германии показатель будет на 0,6-0,65% выше.

«Поэтому украинцы на Западе — не обуза, а ценный актив, который придает импульс европейским экономикам. Такой вывод можно сделать, ознакомившись со свежим исследованием специалистов НБУ», — заявил глава НБУ Андрей Пышный.

УБР По материалам:

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