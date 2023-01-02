В НБУ рассказали, как обстрелы российской армии влияют на валютный курс в Украине — Finance.ua
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В НБУ рассказали, как обстрелы российской армии влияют на валютный курс в Украине

Валюта
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В Национальном банке считают, что валютный рынок «привык» к массированным обстрелам Украины со стороны российской армии, а потому не демонстрирует колебаний.
Об этом член Совета НБУ Василий Фурман сказал в эфире информационного телемарафона, отметив при этом, что зафиксированный Нацбанком курс правильный и играет немаловажную роль во время войны.
«Валютный рынок, как и мы с вами, привык к обстрелам и не реагирует на них — и это плюс. В целом разница между наличным и безналичным рынком незначительна и относительно стабильна в последние месяцы», — сказал он.
«По наличному курсу прогнозов Нацбанк не дает, но мы можем увидеть прогнозы отечественных или зарубежных финансовых организаций, которые говорят, что если курс и будет колебаться в ту или иную сторону, то не существенно по отношению к нынешним показателям», — добавил он.
Национальный банк с 21 мая отменил ограничение на установление курса, согласно которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.
21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривны на 25% — до 36,57 грн/долл.
В проекте Государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривны 42,2 грн/долл., а к концу 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 45,8 грн/долл.

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По материалам:
УНІАН
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