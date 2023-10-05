В НБУ объяснили, почему отпустили курс именно сейчас — Finance.ua

В НБУ объяснили, почему отпустили курс именно сейчас Сегодня 09:02 — Валюта

В НБУ объяснили, почему отпустили курс именно сейчас

На фоне введения НБУ гибкого курса заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий заявил, что с начала полномасштабной войны регулятор говорил о том, что фиксация курса — это временное явление.

Такое заявление Гелетий сделал в интервью изданию « Минфин », отметив, что фиксированный курс в то время помог избежать паники на валютном рынке, сдержать инфляционное давление и стабилизировать ожидания.

«С этими задачами мы справились. Однако, фиксированный курс имеет свои недостатки, особенно в долгосрочной перспективе. Украинцы хорошо помнят кризисы 2008−2009 и 2014−2015 годов. В значительной степени, они были вызваны внешними факторами. Однако, продолжалась фиксация курса, которая предшествовала этим кризисам, тогда значительно усугубила негативные последствия для экономики», — отметил Гелетий.

Он также отметил, что переход НБУ к режиму управляемой гибкости — это в определенной степени предохранительная мера.

«Таким образом, минимизируем риск негативных сценариев в будущем. В то же время мы усилим адаптивность и устойчивость экономики», — заявил Гелетий.

«Мы считаем, что все предпосылки для контролируемого внедрения курсовой гибкости сформировались. Еще в июле мы опубликовали Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. В этом документе были определены предпосылки для перехода», — отметил Гелетий.

Он также напомнил, что первый фактор — это устойчивое снижение инфляции и улучшение ожиданий. «Здесь прогресс, который мы даже не прогнозировали в начале года. Инфляция в годовом измерении сейчас ниже 8%, ожидания заметно улучшились», — сказал Гелетий.

По его словам, второй фактор — высокий уровень международных резервов и международная поддержка. «Здесь, опять же, мы шли с опережением. Наши резервы сейчас превышают $40 млрд, такого уровня у нас никогда не было до войны. Ожидается, что финансовая поддержка будет значительной и в следующем году», — отметил Гелетий.

Третий фактор — устойчивая ситуация на валютном рынке. «Нам удалось минимизировать разницу между официальным и наличным курсом, стабилизировать курсовые ожидания и снизить спрос домохозяйств на валюту. В результате объемы валютных интервенций в этом году тоже меньше, чем мы планировали», — заявил Гелетий.

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УНІАН По материалам:

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