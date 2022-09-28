В «Нафтогазе» рассказали, как украинцам выгоднее платить за газ: со счетчиком или без — Finance.ua

В «Нафтогазе» рассказали, как украинцам выгоднее платить за газ: со счетчиком или без Сегодня 09:08 — Личные финансы

В «Нафтогазе» рассказали , как украинцам выгоднее платить за газ.

Один кубический метр газа способен обеспечить бесперебойную работу одновременно четырех конфорок плиты до одного часа. Конечно, по цене 7,96 грн в рамках тарифного плана «Фиксированный» от ГК «Нафтогаз Украина».

В основном украинцы рассчитываются за потребленный газ согласно показаниями счетчика.

Впрочем, некоторые потребители не установили приборы учета и платят за услуги в соответствии с количеством зарегистрированных лиц и в зависимости от используемых ими приборов. Среднее потребление одного домохозяйства в теплый период года в месяц

для приготовления пищи — 10,7 куб. м или 85,17 грн;

для подогрева воды и приготовления пищи — 22,2 куб. м или 176,7 грн;

другая комбинация приборов — 14,2 куб. м или 113 грн. Потребление в отопительный сезон.

для приготовления пищи — 15,4 куб. м или 122,50 грн;

для подогрева воды, отопления и приготовления пищи — 223 куб. м или 1775 грн;

другая комбинация приборов — 133,5 куб. м или 1061 грн. Часть клиентов убеждены, что рассчитываться по средней норме дешевле. Однако развенчаем и этот миф

Устанавливать счетчик выгодно, это позволяет платить только за реально потребленные объемы природного газа, регулировать поступление тепла и соответственно экономить.

К слову, украинцы в 2022 году снизили затраты на три кубометра по сравнению с прошлым годом.

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