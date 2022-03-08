В «Нафтогазе» объяснили, что будет, если не оплачивать счета за газ во время войны — Finance.ua

В «Нафтогазе» объяснили, что будет, если не оплачивать счета за газ во время войны

Сегодня 19:03 — Личные финансы

В «Нафтогазе» объяснили, что будет, если не оплачивать счета за газ во время войны

Украинцы заплатили 1,2 млн гривен за газ за февраль.

Об этом сообщила пресс-служба ХПК «Нафтогаз Украины» в комментарии Finance.ua.



В компании посоветовали сейчас при возможности оплачивать счета, но за неуплату никого отключать от газоснабжения не будут. В то же время, в Нафтогазе обратили внимание, что после окончания войны нужно будет заплатить за объемы газа, потребленные за этот период.

«Это важно, ведь благодаря плате от населения поддерживается возможность обеспечения всех газом. Более того, когда любой украинец платит за коммунальные услуги, часть этих денег идет на поддержку обороноспособности государства. Ведь ГК „Нафтогаз Украины“ входит в Группу Нафтогаз, акционером которого является Кабинет Министров Украины», — говорят в «Нафтогазе».

Что делать беженцам, у которых сейчас нет денег?

Если лицо имеет такой статус, соответственно фактически не проживает по адресу (квартира, дом), на который заключен договор на газоснабжение, и не осуществляет потребление газа, соответственно, не за что платить. Потребитель должен уведомить оператора ГРМ о прекращении потребления и зафиксировать показания счетчика на данный момент во избежание начисления потребленного объема по норме.

Справка Finance.ua:

украинцы смогут получить специальную субсидию на электрообогрев. Однако такие исключения были сделаны не для всех;

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины также сообщал, что военное положение не освобождает граждан от платы за коммуналку, однако пеня и штрафы не начисляются. Кроме того, большинство украинских банков инициировали отсрочку уплаты по займам до июня.



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