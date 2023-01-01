В начале года минимальная пенсия составляет около 2,1 тыс. грн — Finance.ua
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В начале года минимальная пенсия составляет около 2,1 тыс. грн

Личные финансы
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С 1 января пенсионеры в Украине будут получать несколько увеличенную еще 1 декабря пенсию: минимальная составляет 2093 грн (после повышения на 66 грн), а максимальная — 20 930 грн (в декабре ее увеличили на 660 грн). Впрочем, уже в марте гражданам следует ожидать ее индексации, которая, по словам замминистра соцполитики Виталия Музыченко, составит 5,4%.
В этом году оформить выход на пенсию по возрасту в 60 лет смогут граждане, имея стаж в 30 лет. В 63 года — со стажем 20 лет, в 65 лет — 15 лет. Впрочем, гражданам со стажем менее 15 лет пенсии не начисляются. Для таких людей предусмотрена денежная помощь.
Получить эту помощь смогут украинцы, доход которых меньше прожиточного минимума (2 589 грн). При этом трудовой стаж можно также докупить. Стоимость месяца стажа составляет 44% от минимальной зарплаты.
Добавим, что и начисление субсидий с начала этого года (изменения начали действовать с 1 декабря прошлого года) будет происходить через Пенсионный фонд. Это решение в правительстве было принято для повышения эффективности начисления субсидий.
Ожидается, что средний размер субсидии составит около 1800 грн в месяц.
В министерстве соцполитики заверили, что гражданам, уже получавшим субсидии, назначат их автоматически. Премьер Денис Шмигаль заверил, что в бюджете на 2023 год достаточно средств, чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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