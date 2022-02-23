В Нацбанке сообщили, планируют ли ограничивать обращение и обменный курс гривны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

В Нацбанке сообщили, планируют ли ограничивать обращение и обменный курс гривны

Сегодня 13:04Валюта
329
В Нацбанке сообщили, планируют ли ограничивать обращение и обменный курс гривныВ Нацбанке сообщили, планируют ли ограничивать обращение и обменный курс гривны, telegraf.com.ua
Национальный банк не будет водить никаких административных ограничений по обращению гривны и ее обменному курсу.
Об этом заявил глава правления НБУ Кирилл Шевченко в интервью Reuters.
Шевченко заверил, что Нацбанк продолжит реализовывать политику плавающего курса. Он напомнил, что с начала года курс гривны к американскому доллару снизился на 6% в результате оттока свыше 600 млн дол. иностранного капитала за счет вывода средств из облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и увеличения спроса на валюту со стороны импортеров энергоносителей. В НБУ считают, что волатильность рынка вызвана преимущественно психологическими, а не макроэкономическими факторами.
Читайте также: Аналитики спрогнозировали, что повлияет на курс гривны в ближайшее время
«Мы глубоко убеждены, что сейчас нет необходимости вводить какие-либо административные ограничения. С нашей точки зрения, такие ограничения, напротив, вызывают ажиотаж», — сказал Шевченко.
По его словам, международные валютные резервы, которые сейчас составляют 28 млрд. долл., позволяют банку продолжать интервенции для сглаживания колебаний на рынке.
«У Нацбанка нет ни цели относительно курса, ни „коридора“, на который будет ориентироваться. Курс будет зависеть от спроса и предложения на рынке», — заверил глава НБУ.

Справка Finance.ua:

  • Ранее заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявлял, что Национальный банк Украины не планирует введение новых ограничений на финансовых рынках. Административные решения во время кризиса 2014-2015 годов дорого обошлись банкам и гражданам;
  • парламент принял закон о новых правилах вывоза иностранной валюты за границу. Штраф в размере 10% будет применяться за декларации с ошибками, а 100% — при попытке скрыть деньги от таможни.

Узнайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам: Укрінформ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.