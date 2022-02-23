В Нацбанке сообщили, планируют ли ограничивать обращение и обменный курс гривны — Finance.ua

В Нацбанке сообщили, планируют ли ограничивать обращение и обменный курс гривны

Сегодня 13:04 — Валюта

В Нацбанке сообщили, планируют ли ограничивать обращение и обменный курс гривны, telegraf.com.ua

Национальный банк не будет водить никаких административных ограничений по обращению гривны и ее обменному курсу.

Об этом заявил глава правления НБУ Кирилл Шевченко в интервью Reuters

Шевченко заверил, что Нацбанк продолжит реализовывать политику плавающего курса. Он напомнил, что с начала года курс гривны к американскому доллару снизился на 6% в результате оттока свыше 600 млн дол. иностранного капитала за счет вывода средств из облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и увеличения спроса на валюту со стороны импортеров энергоносителей. В НБУ считают, что волатильность рынка вызвана преимущественно психологическими, а не макроэкономическими факторами.

«Мы глубоко убеждены, что сейчас нет необходимости вводить какие-либо административные ограничения. С нашей точки зрения, такие ограничения, напротив, вызывают ажиотаж», — сказал Шевченко.

По его словам, международные валютные резервы, которые сейчас составляют 28 млрд. долл., позволяют банку продолжать интервенции для сглаживания колебаний на рынке.

«У Нацбанка нет ни цели относительно курса, ни „коридора“, на который будет ориентироваться. Курс будет зависеть от спроса и предложения на рынке», — заверил глава НБУ.

Справка Finance.ua:

Ранее заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявлял, что Национальный банк Украины не планирует введение новых ограничений на финансовых рынках. Административные решения во время кризиса 2014-2015 годов дорого обошлись банкам и гражданам;

парламент принял закон о новых правилах вывоза иностранной валюты за границу. Штраф в размере 10% будет применяться за декларации с ошибками, а 100% — при попытке скрыть деньги от таможни.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью