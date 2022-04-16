В Нью-Йорке презентовали самый мощный в мире электромобиль (видео) — Finance.ua

В Нью-Йорке презентовали самый мощный в мире электромобиль (видео)

В Нью-Йорке презентовали самый мощный в мире электромобиль (видео)

На автошоу в Нью-Йорке презентовали электрический суперкар Deus Vayanne. Это первая модель молодой австралийской компании, сообщает сайт Carscoops. Кстати, в переводе с латыни Deus значит «Бог».

Помогали создавать суперкар специалисты команды Формулы-1 Williams, ранее работавшие над электрическим суперкаром Lotus Evija. Внешний вид разработали в знаменитом ателье ItalDesign. У купе элегантный обтекаемый дизайн с оригинальной задней частью. В отделке салона использованы эко-кожа и карбон, а на передней панели установлены три дисплея.

«Божественный» суперкар Deus Vayanne — самый мощный электромобиль в мире на данный момент. Его четыре мотора развивают 2230 л.с. — больше, чем у Rimac Nevera и того же Lotus Evija. Этого достаточно, чтобы полноприводное купе разогнялось до 100 км/ч за 1,99 с и развивало скорость свыше 400 км/ч.

При этом электрокар Deus Vayanne постарались сделать практичным. Разработчики обещают вместительный багажник и приличный (по меркам суперкаров) клиренс в 120 мм. Емкость батареи и запас хода пока не разглашают.

Deus Vayanne планируют выпустить лимитированной серией из 99 купе. Первые автомобили поставят покупателям в 2025 году.

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