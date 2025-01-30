В monobank добавили новый способ авторизации: как включить — Finance.ua

В monobank добавили новый способ авторизации: как включить Сегодня 15:12

В приложении monobank 30 января была добавлена ​​функция авторизации через Apple ID. Пользователи могут использовать новую функцию в последней версии приложения.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

Как включить функцию

Теперь пользователи смогут связывать свой аккаунт в приложении с аккаунтом Apple. Включить авторизацию можно либо при входе в приложение, либо в его настройках.

После обновления пользователи могут входить в monobank без ввода телефона.

Напомним, недавно monobank интегрировал калькулятор непосредственно в приложение — в меню перевода средств. Это означает, что все необходимые расчеты можно произвести сразу при оплате или переводе — без необходимости переключаться между приложениями.

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