В monobank добавили новый способ авторизации: как включить — Finance.ua

В monobank добавили новый способ авторизации: как включить
В приложении monobank 30 января была добавлена функция авторизации через Apple ID. Пользователи могут использовать новую функцию в последней версии приложения.
Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.
Как включить функцию
Теперь пользователи смогут связывать свой аккаунт в приложении с аккаунтом Apple. Включить авторизацию можно либо при входе в приложение, либо в его настройках.
После обновления пользователи могут входить в monobank без ввода телефона.
Напомним, недавно monobank интегрировал калькулятор непосредственно в приложение — в меню перевода средств. Это означает, что все необходимые расчеты можно произвести сразу при оплате или переводе — без необходимости переключаться между приложениями.
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