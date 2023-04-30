В мире оживились трансграничные денежные потоки: какая страна в лидерах — Finance.ua
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В мире оживились трансграничные денежные потоки: какая страна в лидерах

Финтех и Карты
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В мире оживились трансграничные денежные потоки: какая страна в лидерах
В мире оживились трансграничные денежные потоки: какая страна в лидерах
В мире иностранные работники начинают активнее трудоустраиваться в разных странах, увеличивая отправку средств домой. По оценке Всемирного банка, в 2022 году на 5% выросли денежные переводы в страны с низким и средним уровнем дохода.
Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
«В абсолютном измерении они составляли около 630 млрд долларов (для сравнения — в последнем довоенном 2021 году ВВП Украины оценивался в 200,1 млрд долларов) — это примерно столько же, сколько составили прямые иностранные инвестиции в эти государства. Наибольшее направление переводов из-за границы — Индия. Туда поступили рекордные для страны 100 млрд долларов (+12% по сравнению с 2021 годом). Это не удивительно, ведь индийская диаспора самая большая в мире — 18 млн. человек», — сообщил он.
Основные денежные потоки от проживающих и трудоустроенных индийцев поступают из Катара, Австралии, Саудовской Аравии, США и Великобритании. В Топ-3 направления, куда идут средства из США, кроме упомянутой Индии входят Гана и Филиппины.
"Еще один интересный результат приводит провайдер мобильных платежей TerraPay, который управляет инфраструктурой для таких партнеров как MoneyGram, Western Union и Visa, и работает в более чем 200 странах.
Компания отмечает стремительную популяризацию и расширение масштабов мобильного банкинга. Его главное преимущество — удобство в использовании, ведь он позволяет перечислять средства на родину в нерабочее время и прямо из дома, без необходимости посещения банка или офиса сервисов денежных переводов", — добавил Гетманцев.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

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По материалам:
Судебно-юридична газета
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