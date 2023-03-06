В Минюсте рассказали, сколько стоит бюджету один плененный оккупант — Finance.ua

В Минюсте рассказали, сколько стоит бюджету один плененный оккупант Сегодня 08:11

Украина в 2022 году ежемесячно тратила на одного находившегося в лагере российского пленного примерно 10 тысяч гривен.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью «Укринформу».

«Если говорить о более-менее нормально просчитанной стоимости содержания пленного в лагере по итогам 2022 года, с учетом обеспечения лагеря, с налогами, зарплатами, коммунальными расходами — эта сумма составляет около 10 тысяч гривен на одного пленного в месяц», — отметила чиновник.

Она отметила, что когда ранее в Минюсте говорили о трех тысячах гривен в месяц на содержание одного российского военнопленного, речь шла о расходах только на питание и коммунальные услуги.

«Это был очень грубый подсчет и некорректный, поскольку в сумму не учли оплату труда персонала, охраны, конвоя и т.д.», — добавила Высоцкая.

А как насчет наших пленников?

Министр юстиции Денис Малюська в июне 2022 года говорил, что условия содержания украинских военных россией разнятся. Для некоторых обеспечивается стабильно нейтральное отношение. К некоторым есть случаи применения силы и пытки, и ненадлежащего содержания. В таких кейсах необходимо реагировать и возбуждать уголовные производства, заявил он.

«Еще раз подчеркну: мы цивилизованная страна, а это обязывает держать себя в руках и делать все в рамках международных норм, не позволяя себе опускаться до уровня врага, который находится за пределами цивилизации. Сейчас все мы являемся свидетелями работы объединенной цивилизации в рамках верховенства права против варваров, которые эти правила нарушают. Но мы — не сами, поэтому верим в победу над агрессором», — добавил Малюська.

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