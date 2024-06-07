В Минобороны развеяли 5 мифов о Резерв+ — Finance.ua

В Минобороны развеяли 5 мифов о Резерв+ Сегодня 15:45

В Минобороны развеяли 5 мифов о Резерв+

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в Facebook ответила на 5 вопросов о приложении Резерв+.

«Цифровые инструменты остаются самым удобным способом обновления данных, а цифровизация — стилем жизни украинцев. Поскольку приложение популярно, видим много слухов о его работе. Отвечаем на вопросы и развенчиваем мифы», — написала Черногоренко.

1. Приложение не имеет правового статуса, оно не упоминается в законодательстве.

Черногоренко отметила, что функционирование приложения регулируется постановлением КМУ от 10 мая 2024 г. и приказом министра обороны о создании информационно-коммуникационной системы для доступа к электронному кабинету военнообязанного.

Электронный кабинет военнообязанного реализован в формате приложения Резерв+.

2. Приложение работает некорректно, так как отображает неверные данные.

Резерв+ подтягивает данные из реестра Оберег, в котором есть ошибки в результате человеческого фактора.

«Команда Минобороны планирует запустить возможность сообщить о проблеме прямо в приложении. Так граждане смогут онлайн сообщать о том, что их данные некорректны, и запускать процесс актуализации», — пояснила заместитель министра обороны.

3. Скриншоты с утечкой военнообязанных данных уже в сети. Неужели слили данные?

«Это фейковая информация и ИПСО от врага. Минобороны осуществило проверку и выяснило, что граждане, данные которых якобы гуляют по сети, никогда не авторизировались в Резерв+. Утечка в любом случае невозможна. Резерв+ лишь подтягивает данные из реестра военнообязанных Оберег», — подчеркнула Черногоренко.

Она добавила, что в реестре не собирается информация о воинских частях и актуальном звании военных. Это реестр военнообязанных, призывников и резервистов. Доступ к нему невозможно получить через Интернет, только через защищенные каналы.

4. Приложение создано на бюджетные средства.

Финансирование производилось без привлечения государственных средств. Минобороны получило программное обеспечение по договору благотворительного пожертвования от неприбыльной организации.

5. Граждане не смогут доказать, что обновили данные в Резерв+.

После обновления информация сразу попадает в реестр Оберег.

«18 июня в приложении появится электронный военно-учетный документ, действие которого можно будет проверять через QR-код. Для этого ТЦК или полиции не нужны считыватели, проверить действительность кода можно будет прямо через сканер QR-кода в приложении», — пояснила Черногоренко.

Справка Finance.ua:

«Оберег» — это электронная база о призывниках, военнообязанных и резервистах. Реестр автоматически наполняется информацией из разных государственных реестров, а также данными, собранными работниками ТЦК. В реестре хранится такая информация о человеке;

«Резерв+» — это мобильное приложение для военнообязанных, где можно обновить свои учетные данные. Оно позволяет военнообязанным обновить свои учетные данные и получить информацию о себе в реестре «Оберег». Выполняет роль электронного кабинета для военнообязанного.



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