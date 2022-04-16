В Минфине рассказали, будут ли сокращать социальные расходы — Finance.ua

В Минфине рассказали, будут ли сокращать социальные расходы

Сегодня 12:45 — Казна и Политика

Несмотря на войну россии против Украины, в стране не будут сокращать социальные расходы. Выплаты пенсий и пособий приоритетны.

Об этом сообщил в своем заявлении министр финансов Сергей Марченко на телемарафоне.

«Я не предвижу каких-либо задержек и сокращений социальных расходов. Нужно усиливать адресность этих расходов, верификацию, чтобы это было справедливо — те, кто имеет поддержку со стороны государства, чтобы ее получали, а не злоупотребляли этим», — отметил он.

По его словам, расходы социального блока являются приоритетными, как и военные. Он добавил, что на 100% будут обеспечены расходы, касающиеся пенсионного обеспечения, социальной защиты, образования, здравоохранения.

«Эти расходы приоритетны и должны быть обеспечены в полной мере», — подчеркнул он.

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