В Минфине рассказали, будут ли сокращать социальные расходы — Finance.ua

Несмотря на войну россии против Украины, в стране не будут сокращать социальные расходы. Выплаты пенсий и пособий приоритетны.
Об этом сообщил в своем заявлении министр финансов Сергей Марченко на телемарафоне.
«Я не предвижу каких-либо задержек и сокращений социальных расходов. Нужно усиливать адресность этих расходов, верификацию, чтобы это было справедливо — те, кто имеет поддержку со стороны государства, чтобы ее получали, а не злоупотребляли этим», — отметил он.
По его словам, расходы социального блока являются приоритетными, как и военные. Он добавил, что на 100% будут обеспечены расходы, касающиеся пенсионного обеспечения, социальной защиты, образования, здравоохранения.
«Эти расходы приоритетны и должны быть обеспечены в полной мере», — подчеркнул он.