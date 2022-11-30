В Минэнерго назвали условие для сокращения длительности отключений — Finance.ua

В Минэнерго назвали условие для сокращения длительности отключений Вчера 10:15

Отключения света в Украине могут стать короче. Однако для этого необходимо, чтобы не было новых обстрелов энергосистемы.

Об этом сообщает министр энергетики Герман Галущенко.

«Ситуация улучшается с каждым днем. Потому что ключевое для нас — увеличить объем генерации, и чем больше мы его увеличиваем, тем это сокращает дефицит в энергосистеме. Мы говорим о такой ситуации и это ключевое, что я хотел бы подчеркнуть: если не будет дальнейших обстрелов энергосистемы, мы видим, что в ближайшей перспективе стабилизировать и сократить длительность отключения», — отметил министр.

По его словам, после стабилизации ситуации будут введены плановые отключения, когда люди будут понимать промежуток времени, в течение которого у них не будет электроэнергии.

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