В Минэкономики оценили, как Национальный кешбэк может ускорить рост ВВП — Finance.ua

В Минэкономики оценили, как Национальный кешбэк может ускорить рост ВВП Сегодня 16:02 — Казна и Политика

В Минэкономики оценили, как Национальный кешбэк может ускорить рост ВВП

В Минэкономики предусматривают рост ВВП к концу 2024 года на 0,25 процентного пункта благодаря программе «Национальный кешбэк».

Об этом сообщила во время презентации результатов исследования «Отношение украинских потребителей к программе «Национальный кешбэк» заместитель министра экономики Надежда Бигун.

«Наши прогнозы показывают, что программа „Национальный кэшбек“ может добавить 0,25 процентного пункта к росту ВВП до конца года», — отметила Бигун.

По ее словам, результат зависит от уровня вовлеченности населения, скорости развертывания программы и популярности ее среди потребителей.

«Программа „Национальный кешбэк“ является составляющей частью программы „Сделано в Украине“. Это большая программа, в которой есть много инициатив. На этот год мы вообще рассчитывали от всех инициатив этой программы роста на 1% ВВП», — сказала Бигун, отвечая на вопрос Укринформ.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров 20 августа 2024 г. утвердил постановление о внедрении программы «Национальный кешбэк», которое предусматривает возврат гражданам 10% от стоимости приобретенных украинских товаров.

средства, полученные по программе «Национальный кешбэк», можно будет потратить на оплату коммунальных, медицинских услуг, потратить на спорт, кино, билеты на поезд или задонатить на ВСУ.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать для себя карту с кешбэком.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.