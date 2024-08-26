В Минэкономики оценили, как Национальный кешбэк может ускорить рост ВВП — Finance.ua

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В Минэкономики оценили, как Национальный кешбэк может ускорить рост ВВП

Казна и Политика
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В Минэкономики оценили, как Национальный кешбэк может ускорить рост ВВП
В Минэкономики оценили, как Национальный кешбэк может ускорить рост ВВП
В Минэкономики предусматривают рост ВВП к концу 2024 года на 0,25 процентного пункта благодаря программе «Национальный кешбэк».
Об этом сообщила во время презентации результатов исследования «Отношение украинских потребителей к программе «Национальный кешбэк» заместитель министра экономики Надежда Бигун.

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«Наши прогнозы показывают, что программа „Национальный кэшбек“ может добавить 0,25 процентного пункта к росту ВВП до конца года», — отметила Бигун.
По ее словам, результат зависит от уровня вовлеченности населения, скорости развертывания программы и популярности ее среди потребителей.
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«Программа „Национальный кешбэк“ является составляющей частью программы „Сделано в Украине“. Это большая программа, в которой есть много инициатив. На этот год мы вообще рассчитывали от всех инициатив этой программы роста на 1% ВВП», — сказала Бигун, отвечая на вопрос Укринформ.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров 20 августа 2024 г. утвердил постановление о внедрении программы «Национальный кешбэк», которое предусматривает возврат гражданам 10% от стоимости приобретенных украинских товаров.
  • средства, полученные по программе «Национальный кешбэк», можно будет потратить на оплату коммунальных, медицинских услуг, потратить на спорт, кино, билеты на поезд или задонатить на ВСУ.
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Банковские карты с кешбэком

По материалам:
Укрінформ
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