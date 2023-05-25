В Минагрополитики подсчитали, хватит ли украинцам отечественной гречки в 2023 году — Finance.ua

В Минагрополитики подсчитали, хватит ли украинцам отечественной гречки в 2023 году Сегодня 07:45 — Аграрный рынок

В Минагрополитики подсчитали, хватит ли украинцам отечественной гречки в 2023 году

Урожай гречки в Украине должен на 100% покрыть нужды потребителей, а также останется запас для формирования переходных резервов.

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

В ведомстве прогнозируют, что в текущем году культурой засеют до 115,4 тыс. га, тогда как в прошлом году гречкой было засеяно 114,6 тыс. га. В то же время Минагрополитики констатирует, что сейчас темпы сева этой культуры отстают от прошлогодних.

По состоянию на середину мая в Украине гречкой засеяли 43,26 тыс. га (37%), в то время как в 2022 году на аналогичную дату посев был проведен на площади 48 тыс. га. При такой площади в прошлом году украинские аграрии собрали около 160 тыс. тонн гречки.

По данным Минагрополитики, внутреннее потребление крупы в Украине составляет ориентировочно 110 тыс. тонн ежегодно.

«То есть для внутреннего потребления украинцы полностью будут обеспечены этой с/х культурой, а остатки позволят сформировать переходный резерв», — заверили в ведомстве.

Больше всего аграрии сеют гречку в Тернопольской области, где уже засеяли 8,8 тыс. га. Также в тройке лидеров Винницкая и Сумская. В Винницкой области сельхозтоваропроизводители на 18 мая провели сев на площади 4,4 тыс. га. В Сумской области аграрии опережают прошлогодние показатели, засеяв уже 5,2 тыс. га.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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