В Мичигане женщина купила не тот лотерейный билет, который планировала, и выиграла миллион долларов — Finance.ua

В Мичигане женщина купила не тот лотерейный билет, который планировала, и выиграла миллион долларов Сегодня 18:10 — Мир

В Мичигане женщина купила не тот лотерейный билет, который планировала, и выиграла миллион долларов

Жительница Мичигана, не найдя в местном магазине желаемого лотерейного билета, была вынуждена выбрать замену — и выиграла приз в 1 миллион долларов.

Об этом 18 марта сообщило UPI.

Жительница округа Кент посетила местный магазин с целью купить конкретный скретч-лотерейный билет, но они уже были распроданы.

«В магазине не было игры, которую я хотела купить, поэтому я решила попробовать удачу в игре «Дикая вишня», — цитирует медиа американку. «Я стерла штрих-код и просканировала билет. Когда я прочла сообщение, что мне нужно подать заявку, я подумала, что выиграла 10 000 долларов».

Продавец магазина помог ей понять, что ее приз на самом деле гораздо больше.

«Я вернула билет продавцу и попросила ее проверить его», — сказала она. «Когда продавец помог мне стереть остальное, и увидел, что я выиграла 1 миллион долларов, то закричал: «Она только что выиграла 1 миллион долларов!»

Победительница сказала, что ее призовые деньги пойдут на покупку нового дома и пополнение ее сбережений.

«Выиграть 1 миллион долларов, особенно в игру, в которую вы играете впервые, — это невероятно заманчивый способ выиграть», — подытожила победительница.

НВ По материалам:

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