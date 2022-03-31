В марте от продажи гособлигаций в бюджет привлекли ₴29 миллиардов и $12 миллионов — Finance.ua

В марте от продажи гособлигаций в бюджет привлекли ₴29 миллиардов и $12 миллионов

Сегодня 19:42 — Фондовый рынок

В марте от продажи гособлигаций в бюджет привлекли ₴29 миллиардов и $12 миллионов

В государственный бюджет путем размещения государственных облигаций с начала марта привлекли более 29 млрд гривен и 12 млн долларов США.

Об этом написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин Фейсбуке

«По результатам аукциона по размещению военных ОВГЗ, который состоялся 29.03.2022, Министерством финансов было привлечено более 3,3 млрд гривен, из которых 675 млн гривен — сроком на 6 месяцев по ставке 10%, 2,7 млрд гривен — сроком на 1,3 года по ставке 11%. В целом, с начала марта в государственный бюджет путем размещения государственных облигаций было привлечено более 29 млрд гривен и 12 млн долларов США», — говорится в сообщении.

По словам Данилишина, основной объем вышеупомянутых облигаций приобретали банки, однако активность граждан и бизнеса также растет. По данным Национального банка, более 3 тысяч украинцев и представителей украинского бизнеса стали владельцами военных ОВГЗ на сумму почти 4,5 млрд гривен и около 1,6 млн долларов США.

Напомним, в связи с российской агрессией правительство приняло решение о поэтапном выпуске военных облигаций. Таким образом, планируется осуществить государственные внутренние заимствования в объеме до 400 млрд грн. Покупателем военных облигаций станет Национальный банк.

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