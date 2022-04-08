В марте население купило валюты на $5,3 млн больше, чем продало — Finance.ua

В марте население купило валюты на $5,3 млн больше, чем продало

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В марте население купило валюты на $5,3 млн больше, чем продало

В марте население купило валюты на 5,3 млн долларов больше, чем продало.

Об этом говорится в отчетных данных НБУ.

На наличном валютном рынке в феврале чистая покупка валюты населением превысила продажу.

В марте украинцы продали валюты на 72 млн долларов в эквиваленте, а купили 77,3 млн долларов в эквиваленте.

Таким образом, население купило валюты больше, чем продало.

По итогам 2021 года население продало валюты на 1 214,7 млн долларов больше, чем купило.

Напомним, по итогам 2020 года объем продажи наличной валюты превысил объем покупки на 1,098 млрд долларов.

В 2019 году население продало валюты на 177 млн долларов больше, чем купило.

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