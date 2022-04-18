В Ливии два порта остановили отгрузку нефти — Finance.ua

В Ливии два порта остановили отгрузку нефти

Сегодня 10:37 — Энергетика

В ливийском порту Зуветина остановилась отгрузка нефти после появления там протестующих против премьер-министра Абделя Хамида Дбейбы, отказавшегося уйти в отставку.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на двоих сотрудников порта. Об остановке экспорта нефти из этого порта также сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Сотрудники порта рассказали, что из-за действий протестующих не удалось загрузить в танкер 1 млн баррелей нефти.

Отгрузка нефти также приостановлена в порту Мелита на западе Ливии. Это произошло после того, как неизвестные остановили добычу на месторождении Эль-Фил, нефть которой экспортируется через порт. Суточная добыча Эль-Фил оценивается в 65 тыс. барр. в сутки.

Нефтяной сектор Ливии страдает на фоне политического кризиса, который привел к двоевластию в стране. Политическая нестабильность наблюдается в Ливии с 2011 года после свержения и убийства Муаммара Каддафи.

На фоне кризиса добыча нефти в Ливии падает и в начале марта составила менее 1 млн барр. в сутки. Это происходит на фоне нестабильной работы на крупнейшем в стране месторождении Шарара (суточная добыча — 290 тыс. барр. нефти), которое в начале марта было вынуждено приостановить работу из-за беспорядков.

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