В крупных компаниях уже заменяют работников искусственным интеллектом — Finance.ua

В крупных компаниях уже заменяют работников искусственным интеллектом Сегодня 05:54 — Технологии&Авто

В крупных компаниях уже заменяют работников искусственным интеллектом

Опрос ResumeBuilder, проведенный среди 1000 бизнес-лидеров, показывает, что искусственный интеллект уже заменяет людей. Руководители компаний признаются, что успех ChatGPT от OpenAI позволил им снизить потребность в живой силе.

Результаты показывают, что 49 процентов компаний уже используют чат-боты в том или ином виде. Почти половина этого количества полностью заменила искусственным интеллектом хотя бы одного живого работника.

«Подобно тому, как за последние несколько десятилетий технологии развивались и заменили работников, ChatGPT может повлиять на то, как мы работаем. Результаты этого опроса показывают, что работодатели стремятся оптимизировать некоторые рабочие обязанности с помощью ChatGPT», — говорит главный карьерный консультант ResumeBuilder Стейси Халлер.

Важно отметить, что респонденты были отобраны на основе скринингового вопроса о том, использовали ли их компании ChatGPT в любом контексте:

93 процента опрошенных заявили, что планируют расширить использование искусственного интеллекта еще больше. Это может быть печальным знаком того, что произойдет в будущем, когда эта технология выйдет на новый уровень;

63 процента бизнес-лидеров считают, что интеграция ChatGPT «точно» или «вероятно» приведет к сокращению их человеческой рабочей силы;

66 процентов компаний, использующих ChatGPT, используют его для написания кода, 58 процентов — для копирайтинга и создания контента, 57 процентов — для поддержки клиентов и 52 процента — для подведения итогов встреч и документов, как показал опрос.

Еще один интересный факт: 55 процентов опрошенных оценили качество работы ChatGPT на «отлично».

Телеканал 24 По материалам:

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