В крупных компаниях уже заменяют работников искусственным интеллектом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В крупных компаниях уже заменяют работников искусственным интеллектом

Технологии&Авто
27
В крупных компаниях уже заменяют работников искусственным интеллектом
В крупных компаниях уже заменяют работников искусственным интеллектом
Опрос ResumeBuilder, проведенный среди 1000 бизнес-лидеров, показывает, что искусственный интеллект уже заменяет людей. Руководители компаний признаются, что успех ChatGPT от OpenAI позволил им снизить потребность в живой силе.
Результаты показывают, что 49 процентов компаний уже используют чат-боты в том или ином виде. Почти половина этого количества полностью заменила искусственным интеллектом хотя бы одного живого работника.
«Подобно тому, как за последние несколько десятилетий технологии развивались и заменили работников, ChatGPT может повлиять на то, как мы работаем. Результаты этого опроса показывают, что работодатели стремятся оптимизировать некоторые рабочие обязанности с помощью ChatGPT», — говорит главный карьерный консультант ResumeBuilder Стейси Халлер.
Важно отметить, что респонденты были отобраны на основе скринингового вопроса о том, использовали ли их компании ChatGPT в любом контексте:
  • 93 процента опрошенных заявили, что планируют расширить использование искусственного интеллекта еще больше. Это может быть печальным знаком того, что произойдет в будущем, когда эта технология выйдет на новый уровень;
  • 63 процента бизнес-лидеров считают, что интеграция ChatGPT «точно» или «вероятно» приведет к сокращению их человеческой рабочей силы;
  • 66 процентов компаний, использующих ChatGPT, используют его для написания кода, 58 процентов — для копирайтинга и создания контента, 57 процентов — для поддержки клиентов и 52 процента — для подведения итогов встреч и документов, как показал опрос.
Еще один интересный факт: 55 процентов опрошенных оценили качество работы ChatGPT на «отлично».

Что такое ChatGPT и почему он так популярен

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.