В Конгрессе США готовят законодательство о запрете импорта российской нефти — Finance.ua

«Наш закон запретит импорт российской нефти и энергоносителей в Соединенные Штаты, аннулирует нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью, и сделает первый шаг для отказа России в доступе к Мировой организации торговли», — говорится в письме Пелоси к ее коллег.
«Мы также уполномочим исполнительную ветвь власти увеличивать тарифы на российский импорт», — подчеркнула она.
Пелоси отметила, что администрация президента Джо Байдена попросила 10 миллиардов долларов для гуманитарной, военной и экономической поддержки Украины. Она добавила, что «Конгресс намерен одобрить это чрезвычайное финансирование на этой неделе как часть комплексного законодательства о правительственном финансировании».