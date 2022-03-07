В Конгрессе США готовят законодательство о запрете импорта российской нефти — Finance.ua
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В Конгрессе США готовят законодательство о запрете импорта российской нефти

Сегодня 09:43Энергетика
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Спикер Палаты представителей США (нижней палаты Конгресса) Нэнси Пелоси заявила об изучении законодательных вариантов изоляции России, включая запрет на российскую нефть.
Об этом сообщает The Hill.
«Наш закон запретит импорт российской нефти и энергоносителей в Соединенные Штаты, аннулирует нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью, и сделает первый шаг для отказа России в доступе к Мировой организации торговли», — говорится в письме Пелоси к ее коллег.
«Мы также уполномочим исполнительную ветвь власти увеличивать тарифы на российский импорт», — подчеркнула она.
Пелоси отметила, что администрация президента Джо Байдена попросила 10 миллиардов долларов для гуманитарной, военной и экономической поддержки Украины. Она добавила, что «Конгресс намерен одобрить это чрезвычайное финансирование на этой неделе как часть комплексного законодательства о правительственном финансировании».
По материалам: УНІАН
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