В комитете Рады поддержали законопроект о запрете мобилизовать мужчин до 25 лет — Finance.ua
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В комитете Рады поддержали законопроект о запрете мобилизовать мужчин до 25 лет

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Комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороне поддержал законопроект, запрещающий мобилизацию мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Он отметил, что законопроект № 11 379-д разработали на базе его законопроекта № 11 379. Этим документом хотели устранить правовую коллизию, когда мужчины, которым не исполнилось 25 лет и которые не проходили военную службу или военную кафедру, но были в свое время признаны ограниченно пригодными, могут быть мобилизованы.
По словам Гончаренко, обновленный законопроект запрещает мобилизацию не только ограниченно пригодных в возрасте от 18 до 25 лет, но и тех, кто не прошел срочную службу или не обучался на военной кафедре.
Также в законопроекте предусмотрено право на увольнение для тех, кого успели мобилизовать.
Далее народные избранники должны рассмотреть этот документ в сессионном зале.
По материалам:
hromadske
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