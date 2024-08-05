В комитете Рады поддержали законопроект о запрете мобилизовать мужчин до 25 лет — Finance.ua

В комитете Рады поддержали законопроект о запрете мобилизовать мужчин до 25 лет Сегодня 16:20

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороне поддержал законопроект, запрещающий мобилизацию мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Он отметил, что законопроект № 11 379-д разработали на базе его законопроекта № 11 379. Этим документом хотели устранить правовую коллизию, когда мужчины, которым не исполнилось 25 лет и которые не проходили военную службу или военную кафедру, но были в свое время признаны ограниченно пригодными, могут быть мобилизованы.

По словам Гончаренко, обновленный законопроект запрещает мобилизацию не только ограниченно пригодных в возрасте от 18 до 25 лет, но и тех, кто не прошел срочную службу или не обучался на военной кафедре.

Также в законопроекте предусмотрено право на увольнение для тех, кого успели мобилизовать.

Далее народные избранники должны рассмотреть этот документ в сессионном зале.

hromadske По материалам:

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