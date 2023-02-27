В Колумбии состоялось первое судебное заседание в метавселенной — Finance.ua

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В Колумбии состоялось первое судебное заседание в метавселенной

Технологии&Авто
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В Колумбии состоялось первое судебное заседание в метавселенной
В Колумбии состоялось первое судебное заседание в метавселенной
В Колумбии административный суд департамента Магдалены впервые провел слушания в метавселенной от корпорации Meta. Событие произошло 16 февраля 2023 года.
Об этом сообщает местная пресса.
Двухчасовое судебное заседание состоялось с использованием приложения Horizon Workrooms и одновременно транслировалось на стриминговую платформу YouTube. Участники процесса отразились в виртуальной реальности сгенерированными компьютером аватарами. Последние в свою очередь были связаны с аккаунтами Facebook.
«Основная цель использования новых технологий в судебном деле состоит в том, чтобы ускорить и упростить процесс [правосудия]», — заявила судья Мария Виктория Киньонес Триана.
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Она также отметила, что такой эксперимент «не нарушает процессуальных норм и правил ведения судебного дела».
В этом деле не обошлось и без помощи нейросети ChatGPT. Согласно сообщению прессы, чат-бот консультировал участников о механизмах проверки подлинности личностей, участвовавших в слушании.

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Следует отметить, что рассмотреть жалобу именно таким образом просил истец. Он подал иск против местной полиции и Министерства обороны, пишет местное издание. Однако детали дела не уточняются.
По материалам:
Forklog
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