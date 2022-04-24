В Китае заявили о разработке технологии для защиты Земли от астероидов — Finance.ua
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В Китае заявили о разработке технологии для защиты Земли от астероидов

Сегодня 22:02Технологии&Авто
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Заместитель главы Китайского национального космического управления У Яньхуа заявил о разработке технологии для защиты Земли от астероидов. Ее могут начать испытывать уже в ближайшие годы.
По его словам, данная технология будет отслеживать перемещение астероидов и устанавливать, могут ли они быть опасными для Земли. Затем специалисты изменят орбиту космического тела, чтобы предотвратить столкновение.
«К концу 14-й пятилетки или же в 2025-2026 годах мы постараемся начать испытания технологии мониторинга астероидов, которые представляют угрозу для Земли. С ее помощью мы осуществим столкновение, которое приведёт к изменению его орбиты», — заявил представитель космического управления.
В Китае уверены, что данная система должна быть как наземного, так и космического базирования.
По материалам: РБК-Україна
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