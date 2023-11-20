В Китае выпустили новый миникомпьютер (фото) — Finance.ua

В Китае выпустили новый миникомпьютер (фото) Сегодня 23:22 — Технологии&Авто

Meenhong JX2, Фото: Geekbuing

Китайская компания Meenhong выпустила новый карманный миникомпьютер JX2. Он обладает 5,7-дюймовым сенсорным экраном и способен работать на операционной системе Windows.

Об этом пишет Gizmochina.

Гаджет получил процессор Intel Celeron N5105 с четырьмя ядрами. Интегрированная графика Intel UHD имеет 24 исполнительных блока.

Устройство оснащено активным охлаждением, 8 ГБ оперативной памяти и двумя модулями M.2.

Meenhong JX2, Фото: Geekbuing

Разрешение экрана составляет 1920×1080 пикселей.

Для подключения есть HDMI 2.0, Gigabit Ethernet, три разъема USB-A, два порта USB-C, 3,5-мм аудиоразъем, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6.

Цена на Meenhong JX2 составляет 195 долларов для варианта со 128 ГБ основной памяти и 210 долларов за версию на 256 ГБ.

Meenhong JX2, Фото: Geekbuing

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