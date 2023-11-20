В Китае выпустили новый миникомпьютер (фото) — Finance.ua

В Китае выпустили новый миникомпьютер (фото)
Китайская компания Meenhong выпустила новый карманный миникомпьютер JX2. Он обладает 5,7-дюймовым сенсорным экраном и способен работать на операционной системе Windows.
Об этом пишет Gizmochina.
Гаджет получил процессор Intel Celeron N5105 с четырьмя ядрами. Интегрированная графика Intel UHD имеет 24 исполнительных блока.
Устройство оснащено активным охлаждением, 8 ГБ оперативной памяти и двумя модулями M.2.
Разрешение экрана составляет 1920×1080 пикселей.
Для подключения есть HDMI 2.0, Gigabit Ethernet, три разъема USB-A, два порта USB-C, 3,5-мм аудиоразъем, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6.
Цена на Meenhong JX2 составляет 195 долларов для варианта со 128 ГБ основной памяти и 210 долларов за версию на 256 ГБ.
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