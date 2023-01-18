В Китае впервые был использован цифровой юань для покупки ценных бумаг — Finance.ua

В Китае впервые был использован цифровой юань для покупки ценных бумаг Сегодня 19:18 — Криптовалюта

В Китае впервые был использован цифровой юань для покупки ценных бумаг

Выпущенный Банком Китая цифровой юань (e-CNY) был впервые использован для покупки ценных бумаг через мобильное приложение компании Soochow Securities.

Об этом сообщает местное издание China Securities Journal

Как одна из ведущих стран мира в разработке и внедрении национальной цифровой валюты (CBDC) Китай демонстрирует поразительный рост использования e-CNY. По состоянию на октябрь 2020 года объем транзакций в цифровом юане составил $14 млрд, а цифровой юань принимался как платежное средство у 5,6 млн торговцев.

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В начале 2023 года e-CNY были впервые включены в наличное обращение, а в платежном приложении появилась функция оффлайн-платежей. Кроме того, пилотный проект был успешно реализован на платформах электронных государственных услуг, где e-CNY используются для оплаты коммунальных услуг, проезда в общественном транспорте и различных социальных выплат.

В перспективе китайские власти планируют запустить платежи между Гонконгом и материковым Китаем, а также активно изучать возможности трансграничных платежей в сотрудничестве с Банком международных расчетов (BIS) с целью дальнейшего содействия использованию e-CNY.

cryptomisto По материалам:

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