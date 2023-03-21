В Китае стартовали продажи электрического фургона Matrix за $4200 с запасом хода 120 км (фото) — Finance.ua
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В Китае стартовали продажи электрического фургона Matrix за $4200 с запасом хода 120 км (фото)

Технологии&Авто
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В Китае стартовали продажи электрического фургона Matrix за $4200 с запасом хода 120 км (фото)
В Китае стартовали продажи электрического фургона Matrix за $4200 с запасом хода 120 км (фото), Фото: CarNewsChina
Шанхайский стартап Matrix Motors, основанный в 2012 году при поддержке Alibaba, 16 марта представил обновленный электрический фургон Matrix 01. Впервые 01 вышел на рынок в 2021 году и на тот момент стоил 6800 долларов. Новая версия на 2600 долларов дешевле.
Matrix 01 — это грузовик для доставки «последней мили» (канал, соединяющий конечное оборудование с узлом доступа провайдера. — Ред.). При колесной базе 2350 мм она достигает 3490 мм в длину, 1465 мм в ширину и 1685 мм в высоту. Объем грузового отсека — от 2300 до 2600 литров.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
В кабине — два отдельных кресла с высокими спинками, пассажирское при необходимости можно снять. Уже «в базе» Matrix 01 оснащен цифровой приборной панелью и камерой заднего вида.
Максимальная мощность электродвигателя — 20 л.с. Пиковый крутящий момент — 90 Нм. Тяговый аккумулятор — литий-железо-фосфатный (LFP) емкостью 10,36 кВт•ч. Паспортный запас хода — 120 км в китайском измерительном цикле CLTC. При максимальной зарядке 3,3 кВт батарея пополняется до полной емкости за 4 часа, при меньшей мощности — за 8 часов.
По материалам:
Autogeek
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