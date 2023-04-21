В Китае разработали сверхзвуковые беспилотники, которые быстрее скорости звука втрое — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Китае разработали сверхзвуковые беспилотники, которые быстрее скорости звука втрое

Технологии&Авто
20
В Китае разработали сверхзвуковые беспилотники, которые быстрее скорости звука втрое
В Китае разработали сверхзвуковые беспилотники, которые быстрее скорости звука втрое
По данным The Washington Post, китайские военные разработали сверхзвуковые беспилотники, летающие в 3 раза быстрее скорости звука.
Журналисты сообщили об этом, сославшись на секретную информацию американского военного ведомства. Эксперты по безопасности убеждены, что новые беспилотники существенно усилят способность китайского правительства проводить операции по слежке.
В секретном документе содержатся спутниковые снимки от 9 августа, на которых видны два разведывательных беспилотника WZ-8 с ракетным двигателем на авиабазе в восточном Китае. Именно они помогут Китаю собирать картографические данные в режиме реального времени для разработки стратегии или нанесения ракетных ударов в ходе возможного конфликта с США.
«Секретный документ Национального агентства геопространственной разведки, о котором ранее не сообщалось, показывает, что китайские военные делают технологические успехи, которые могут помочь им нацелиться на американские военные корабли вокруг Тайваня и военные базы в регионе», — сообщили The Washington Post.
По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.