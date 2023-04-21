В Китае разработали сверхзвуковые беспилотники, которые быстрее скорости звука втрое — Finance.ua

В Китае разработали сверхзвуковые беспилотники, которые быстрее скорости звука втрое 21.04.2023, 01:11 — Технологии&Авто

В Китае разработали сверхзвуковые беспилотники, которые быстрее скорости звука втрое

По данным The Washington Post, китайские военные разработали сверхзвуковые беспилотники, летающие в 3 раза быстрее скорости звука.

Журналисты сообщили об этом, сославшись на секретную информацию американского военного ведомства. Эксперты по безопасности убеждены, что новые беспилотники существенно усилят способность китайского правительства проводить операции по слежке.

В секретном документе содержатся спутниковые снимки от 9 августа, на которых видны два разведывательных беспилотника WZ-8 с ракетным двигателем на авиабазе в восточном Китае. Именно они помогут Китаю собирать картографические данные в режиме реального времени для разработки стратегии или нанесения ракетных ударов в ходе возможного конфликта с США.

«Секретный документ Национального агентства геопространственной разведки, о котором ранее не сообщалось, показывает, что китайские военные делают технологические успехи, которые могут помочь им нацелиться на американские военные корабли вокруг Тайваня и военные базы в регионе», — сообщили The Washington Post.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.