В Китае предложили создать общую цифровую валюту для азиатских стран — Finance.ua
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В Китае предложили создать общую цифровую валюту для азиатских стран

Финтех и Карты
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Государственные исследователи Китая предложили создать паназиатскую цифровую валюту для улучшения межрегиональных отношений и ослабления давления доллара США.
Согласно инициативе, актив будет привязан к корзине из 13 национальных валют, включая юань, японскую иену и южнокорейскую вону.
Как сообщает South China Morning Post, поддержка актива за счет технологии распределенного реестра будет предотвращать доминирование любой одной страны.
По словам исследователей, усиление денежно-кредитной политики США благодаря повышению процентной ставки спровоцировало усиление волатильности на финансовом рынке и негативно отразилось на валютных резервах стран Азии.
Инициативу по разработке предложенной азиатской криптовалюты, вероятно, возглавит Китай. У страны уже есть опыт создания и внедрения подобных технологий. Так, к октябрю объем сделок с цифровым юанем, запущенным в 2020 году, превысил $14 млрд. По этому показателю актив является крупнейшей в мире государственной цифровой валютой. В настоящее время e-CNY проходит пилотную фазу и его принимают более чем в 5,6 млн торговых точек.

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По материалам:
cryptomisto
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