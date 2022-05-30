В Китае хотят оставить Украину без Starlink: что придумали ученые — Finance.ua

В Китае хотят оставить Украину без Starlink: что придумали ученые

Китайские ученые опасаются, что спутниковый Интернет значительно усилит возможности военно-воздушных сил США. Поэтому предлагают разработать средство против спутников проекта Starlink компании SpaceX.

Еще в апреле группа под руководством Рен Юаньчжэня из Пекинского института слежения и телекоммуникаций (входит в состав Сил стратегической поддержки армии Китая), опубликовали в журнале Modern Defense Technology статью о том, что стране нужно оружие, которое позволит отключить или уничтожить спутники Starlink.

«Группировка Starlink является децентрализованной системой. Речь идет о борьбе не с отдельными спутниками, а со всей системой. Это требует некоторых малозатратных высокоэффективных мер. Необходимо применить комбинацию мягких и жестких методов уничтожения, чтобы некоторые спутники Starlink утратили свои функции, а операционная система группировки была разрушена», — цитирует ученых издание.

Чем не устраивает Starlink китайских учёных?

Как написал Рен Юаньчжэнь вместе с коллегами, Интернет Starlink позволит в 100 раз ускорить передачу данных для военных беспилотников и самолетов-невидимок. Кроме того:

спутники SpaceX могут быстро перемещаться по орбите относительно боевых действий благодаря ионным двигателям;

SpaceX могла запустить некоторые из аппаратов вместе с военным оборудованием.

Что предлагают в Китае?

Авторы исследования призвали модернизировать существующие комплексы Китая для космического наблюдения и оснастить их оптическим оборудованием, которое сможет предоставить сверхчеткие изображения маленьких спутников Starlink. Также предлагается вариант перехвата сигнала каждого спутника. Таким образом, удастся оценить опасность Starlink.

По словам Рена Юаньчжэня, Китай уже имеет возможность уничтожать спутники с помощью ракет, но это приводит к появлению большого количества космического мусора.

В частности, в Китае уже создали лазеры для ослепления космических аппаратов, наноспутники, которые можно запускать для выведения из строя больших аппаратов, а также инструменты для взлома спутниковой связи.

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