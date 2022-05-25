В Киевской области засеяли 95,9% запланированных территорий — Finance.ua

В Киевской области засеяли 95,9% запланированных территорий
Несмотря на войну, начатую россией, в Киевской области засеяно 95,9% запланированных территорий.
Об этом сообщил глава Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба.
«Несмотря на российскую агрессию, в области засеяно 95,9% всех прогнозируемых посевных площадей», — написал Кулеба.
По его словам, на 620,21 тысячи гектаров земли засеяно:
ячменя ярового — 41,25 тыс. га (99,4% от запланированного);
ярового рапса — 6,24 тыс. га (90,4% от запланированного);
овса — 2,71 тыс. га (97,5% от запланированного);
гороха — 3,55 тыс. га (93,9% от запланированного);
кукурузы — 249,72 тыс. га (95,3% от запланированного);
подсолнечника — 169,48 тыс. га (96,2% от запланированного).
«Несмотря на ряд вызовов, таких как нехватка горючего, минеральных удобрений, и значительное количество заминированной территории, аграрии понимают важность своей работы и продолжают работать ради победы», — отметил Кулеба.
Он отметил, что при этом из-за заминированных россиянами полей проведение сельхозработ значительно затруднено, поэтому важно обеспечить безопасные условия работы фермеров, особенно на деоккупированных территориях Киевщины.
20 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что украинским аграриям удалось засеять более 10 млн га яровыми культурами.
В этом году Украина засеяла на 25-30% меньше культур, чем в прошлом. Как заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, уменьшены объемы посевной яровой кукурузы, а из-за проблем с логистикой, топливом и техникой фермеры переходят на посевную более дешевых культур.