В Киевской области засеяли 95,9% запланированных территорий — Finance.ua

В Киевской области засеяли 95,9% запланированных территорий

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В Киевской области засеяли 95,9% запланированных территорий

Несмотря на войну, начатую россией, в Киевской области засеяно 95,9% запланированных территорий.

Об этом сообщил глава Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба.

«Несмотря на российскую агрессию, в области засеяно 95,9% всех прогнозируемых посевных площадей», — написал Кулеба.

По его словам, на 620,21 тысячи гектаров земли засеяно:

ячменя ярового — 41,25 тыс. га (99,4% от запланированного);

ярового рапса — 6,24 тыс. га (90,4% от запланированного);

овса — 2,71 тыс. га (97,5% от запланированного);

гороха — 3,55 тыс. га (93,9% от запланированного);

кукурузы — 249,72 тыс. га (95,3% от запланированного);

подсолнечника — 169,48 тыс. га (96,2% от запланированного).

«Несмотря на ряд вызовов, таких как нехватка горючего, минеральных удобрений, и значительное количество заминированной территории, аграрии понимают важность своей работы и продолжают работать ради победы», — отметил Кулеба.

Он отметил, что при этом из-за заминированных россиянами полей проведение сельхозработ значительно затруднено, поэтому важно обеспечить безопасные условия работы фермеров, особенно на деоккупированных территориях Киевщины.

20 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что украинским аграриям удалось засеять более 10 млн га яровыми культурами.

В этом году Украина засеяла на 25-30% меньше культур, чем в прошлом. Как заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, уменьшены объемы посевной яровой кукурузы, а из-за проблем с логистикой, топливом и техникой фермеры переходят на посевную более дешевых культур.

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