В Киеве запустили рейсы между правым и левым берегом — Finance.ua

«Поезда будут удобны для трансфера до Центрального железнодорожного вокзала, пока красная линия метро работает с ограничениями, а автосообщение между берегами затруднено», — говорится в сообщении.
График. Поезда со станций Дарница и Святошино будут отправляться каждые полчаса, начиная с 07:30. Последние рейсы в 18:30.
Поезда будут делать остановки на станциях Левый Берег, Выдубичи, Киев-Демеевский, Протасов Яр, Киев-Пассажирский (остановочная платформа Северная), Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Борщаговка-Техническая, Борщаговка.
Поезд будет базово состоять из 6 вагонов, количество которых будет варьироваться в зависимости от спроса пассажиров.
Стоимость проезда — 15 грн, билеты можно приобрести у разъездного кассира на борту или в официальном чат-боте Укрзализныци.