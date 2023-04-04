В Киеве временно не будет взиматься оплата за парковку на муниципальных площадках — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киеве временно не будет взиматься оплата за парковку на муниципальных площадках

Личные финансы
46
В Киеве временно не будет взиматься оплата за парковку на муниципальных площадках
В Киеве временно не будет взиматься оплата за парковку на муниципальных площадках
Оплата парковки на площадках КП «Киевтранспарксервис» временно приостановлена до завершения юридических процедур, связанных с обновлением договоров.
Об этом сообщает КГГА.
Изменения будут отражены в приложении «Киев Цифровой». О возобновлении оплаты за парковку горожан уведомят заранее.
Инспекторы по парковке временно не будут штрафовать водителей за неоплату парковки. Однако город призывает автовладельцев парковаться в соответствии с Правилами дорожного движения, в специально отведенных для этого местах. Ведь за нарушение ПДД предусмотрены штрафы, которые продолжают действовать.
Также напоминаем, что на улицах города работают «парковщики»-мошенники, требующие у водителей наличные деньги. О таких случаях следует сообщать полиции.
Кстати, если вы попали в непредсказуемую ситуацию на дороге, Finance.ua может помочь вам. Мы предлагаем услуги Ассистанса: эвакуацию авто с места ДТП/поломки, аварийное открытие дверей, запуск двигателя и прочее

Покупайте онлайн карту Assistance и получайте круглосуточную поддержку в пути

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.