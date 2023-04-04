В Киеве временно не будет взиматься оплата за парковку на муниципальных площадках — Finance.ua

В Киеве временно не будет взиматься оплата за парковку на муниципальных площадках Сегодня 11:16 — Личные финансы

В Киеве временно не будет взиматься оплата за парковку на муниципальных площадках

Оплата парковки на площадках КП «Киевтранспарксервис» временно приостановлена до завершения юридических процедур, связанных с обновлением договоров.

Об этом сообщает КГГА.

Изменения будут отражены в приложении «Киев Цифровой». О возобновлении оплаты за парковку горожан уведомят заранее.

Инспекторы по парковке временно не будут штрафовать водителей за неоплату парковки. Однако город призывает автовладельцев парковаться в соответствии с Правилами дорожного движения, в специально отведенных для этого местах. Ведь за нарушение ПДД предусмотрены штрафы, которые продолжают действовать.

Также напоминаем, что на улицах города работают «парковщики»-мошенники, требующие у водителей наличные деньги. О таких случаях следует сообщать полиции.

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