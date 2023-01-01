В Киеве восстановили около 700 жилых и инфраструктурных объектов — Finance.ua

В Киеве восстановили около 700 жилых и инфраструктурных объектов 01.01.2023, 01:14 — Казна и Политика

В Киеве восстановили около 700 жилых и инфраструктурных объектов

В 2022 году в Киеве восстановлено около 700 жилых и инфраструктурных объектов, поврежденных в результате российских ракетных обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Восстановленных объектов с начала широкомасштабной войны в столице — почти 700. В начале лета работы начали в 16 наиболее поврежденных жилых домах. На работы по восстановлению поврежденных домов и инфраструктурных объектов столица выделила из резервного фонда городского бюджета около 600 миллионов гривен. Еще 200 миллионов выделило правительство», — говорится в сообщении.

Вместе с этим в течение года выполнены ремонтные работы на 42 объектах дорожной инфраструктуры. Заменены 50 км изношенных теплосетей.

Также Киев помогал регионам области, освобожденным от захватчиков.

Сразу после освобождения пригородов от оккупантов Киев оперативно направил в пострадавшие населенные пункты ремонтные бригады, технику и передал гуманитарную помощь и продукты питания. Столица помогла возобновить водоснабжение в Ирпене. В начале октября Киевсовет выделил 235 млн гривен на восстановление 8 громад Киевской области, наиболее пострадавших от зверств российских варваров в феврале-марте. А в конце осени — 215 млн гривен на восстановление 4 громад Черниговской области и города Чернигова, двух громад Киевской области и Херсона. Также столица отправляла гуманитарную помощь в Чернигов, Харьков, Днепр, Херсон", — сообщили в КГГА.

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Укрінформ По материалам:

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