В Киеве сегодня свет будут включать на 3 часа — Кличко Сегодня 10:40

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, треть домов Киева уже с теплом. Специалисты продолжают возобновлять отопление в столице.

Половина потребителей пока без электроэнергии. В течение дня энергетики планируют подключать электричество для всех потребителей поочередно — на 3 часа.

Напомним, электроэнергию подали во все области Украины после очередной атаки врага на энергосистему, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в четверг, 24 ноября.

По данным чиновника, в регионах удалось развернуть 4 тыс. «пунктов несокрушимости». Это специально оборудованные места, где можно зарядить телефоны, согреться, выпить теплые напитки.

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