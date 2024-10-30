В Киеве и Днепре с 1 ноября устанавливают новые ограничения скорости на дорогах — Finance.ua

В Киеве и Днепре с 1 ноября устанавливают новые ограничения скорости на дорогах Сегодня 21:29 — Личные финансы

В Киеве и Днепре с 1 ноября устанавливают новые ограничения скорости на дорогах

С 1 ноября на некоторых участках Киева и Днепра изменен скоростной режим.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

«Согласно решениям Киевского городского совета и исполнительного комитета Днепровского городского совета, заканчивается период действия ограничений скорости движения транспортных средств более 50 км/ч», — сказано в сообщении.

В Киеве меняется ограничение скорости движения транспортных средств с 80 км/ч на 50 км/ч на восьми участках:

проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);

улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);

Приднепровское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);

проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

проспект Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

автодорога Р-69 (от улицы Озерной до границы Киева).

В Днепре ограничение скорости с 70 км/ч до 50 км/ч действует на следующих участках:

улица Набережная Заводская, за исключением следующих участков:

— 200 м с обеих сторон от перекрестка с улицей Академика Павлова;

— от выезда из шлакоотвала до разворота на мост Кайдакский;

— 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с улицей Фатимы Гафуровой (СК «Ледовая арена» и улицей Метростроевской);

улица Набережная Победы (от улицы Яружной до улицы Космической);

шоссе Запорожское (от улицы Шинной до улицы Аэропортовской);

шоссе Донецкое (от перекрестка с улицей Березинской до дорожных знаков 5.45 и 5.46 «Днепр»);

Солнечная Набережная, от перекрестка с улицей Любарского до Усть-Самарского моста (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);

мост Центральный;

мост Кайдакский.

Комплексы автоматической фиксации нарушений будут перенастроены на актуально разрешенную скорость на улицах и дорогах, где осуществляется автоматическая фиксация нарушений ПДД, в частности:

в Киеве — на Набережном шоссе, 4,

в Днепре — на улицах Набережная Заводская, 64 и Набережная Победы, 38-А.

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