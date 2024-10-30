В Киеве и Днепре с 1 ноября устанавливают новые ограничения скорости на дорогах — Finance.ua

В Киеве и Днепре с 1 ноября устанавливают новые ограничения скорости на дорогах
С 1 ноября на некоторых участках Киева и Днепра изменен скоростной режим.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
«Согласно решениям Киевского городского совета и исполнительного комитета Днепровского городского совета, заканчивается период действия ограничений скорости движения транспортных средств более 50 км/ч», — сказано в сообщении.
В Киеве меняется ограничение скорости движения транспортных средств с 80 км/ч на 50 км/ч на восьми участках:
- проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);
- улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);
- Приднепровское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);
- Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);
- проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
- проспект Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
- автодорога Р-69 (от улицы Озерной до границы Киева).
В Днепре ограничение скорости с 70 км/ч до 50 км/ч действует на следующих участках:
- улица Набережная Заводская, за исключением следующих участков:
— 200 м с обеих сторон от перекрестка с улицей Академика Павлова;
— от выезда из шлакоотвала до разворота на мост Кайдакский;
— 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с улицей Фатимы Гафуровой (СК «Ледовая арена» и улицей Метростроевской);
- улица Набережная Победы (от улицы Яружной до улицы Космической);
- шоссе Запорожское (от улицы Шинной до улицы Аэропортовской);
- шоссе Донецкое (от перекрестка с улицей Березинской до дорожных знаков 5.45 и 5.46 «Днепр»);
- Солнечная Набережная, от перекрестка с улицей Любарского до Усть-Самарского моста (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);
- мост Центральный;
- мост Кайдакский.
Комплексы автоматической фиксации нарушений будут перенастроены на актуально разрешенную скорость на улицах и дорогах, где осуществляется автоматическая фиксация нарушений ПДД, в частности:
- в Киеве — на Набережном шоссе, 4,
- в Днепре — на улицах Набережная Заводская, 64 и Набережная Победы, 38-А.
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