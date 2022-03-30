В Киеве для общественного транспорта открывается Южный мост — Finance.ua
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В Киеве для общественного транспорта открывается Южный мост

Сегодня 15:45Личные финансы
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В Киеве для общественного транспорта открывается Южный мостВ Киеве для общественного транспорта открывается Южный мост
В среду, 30 марта, в Киеве будет открыт Южный мост. Передвигаться по нему позволят общественному транспорту. Однако частные автомобили туда по-прежнему заезжать не смогут.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Пока через мост будут курсировать два автобуса — 22-й (Тростянецкая — Жуляны) и 91-й (Ахматовой — метро Голосеевская), а также «скорые», фуры с гуманитаркой и спецтранспорт.
Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева будут работать Северный и Дарницкий мосты.
«Водители должны пропускать машины скорой помощи и машины с гуманитарной помощью», — отметили в КГГА.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Діло
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