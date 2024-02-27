В каком районе больше всего заботятся о киевлянах — Finance.ua

В каком районе больше всего заботятся о киевлянах Сегодня 21:00 — Казна и Политика

В каком районе больше всего заботятся о киевлянах

Оценка деятельности районных в городе Киеве государственных администраций показала, что больше всего заботятся о киевлянах в Святошинском районе, а хуже всего — в Шевченковском.

Об этом говорится на сайте коммунального учреждения «Контактный центр города Киева», которое и оценило работу райгосадминистраций по отдельным показателям в январе.

Следовательно, в Святошинской РГА выполнили обращение киевлян по вопросам — на 99,66%. А вот в Шевченковском районе столицы — на 63,46%.

Аналогичная ситуация в сфере благоустройства: стопроцентное выполнение требований киевлян в Святошинском районе, и едва ли половина выполненных обращений в Шевченковском.

Такая же картина с выполнением обращений киевлян, касающихся вопросов жизнедеятельности района: Святошинская РГА — 99,87%, Шевченковская — 63,39%.

bigkyiv По материалам:

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