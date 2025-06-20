В каких странах ЕС самые низкие и самые высокие цены — Евростат Сегодня 14:15 — Мир

Польша входит в тройку самых дешевых стран ЕС по расходам домохозяйств в 2024 году, согласно расчетам Евростата. Цены там составляют 72% от среднего показателя по ЕС. Исключением является одежда, которая стоит немного дороже, чем в среднем по всему континенту.

Об этом пишет Businessinsider.

Данные Евростата показывают, что самые высокие уровни потребительских цен для домохозяйств были зафиксированы в Дании (143% от среднего по ЕС), Ирландии (138%) и Люксембурге (133%).

Между тем самые низкие уровни были зафиксированы в Болгарии (60% от среднего по ЕС), Румынии (64%) и Польше (72% от среднего по ЕС).

Эта информация взята из данных об индексах уровня цен, опубликованных Евростатом.

В 2024 году уровень цен на алкоголь и табак в Ирландии, самой дорогой в этом отношении стране, был в три раза выше (205% от среднего по ЕС), чем в Болгарии (69%), где они были самыми низкими.

После Ирландии высокие уровни цен на алкоголь и табак были также зафиксированы в Финляндии (175%) и Франции (137%).

С другой стороны, помимо Болгарии, низкие уровни были также зафиксированы в Польше и Словакии (обе по 83%).

Как поясняет Евростат, такие большие колебания цен в основном обусловлены различиями в налогообложении этих продуктов.

Расходы на рестораны и отели заняли второе место с точки зрения разницы уровня цен, причем самые высокие цены зафиксированы в Дании (148% от среднего по ЕС), Ирландии (129%) и Финляндии (127%). Болгария (53%), Румыния (69%) и Венгрия (72%) оказались на другом полюсе.

Одежда заняла третье место по разнице уровня цен, причем самые высокие цены на одежду зафиксированы в Дании (133%), Швеции и Финляндии (обе по 120%), а самые низкие — в Болгарии (79%), Венгрии и Румынии (обе по 85%). Здесь Польша исключительно выше среднего. В этой стране цены на одежду составляют 103% от среднего по ЕС.

Различия также были зафиксированы в отношении продуктов питания и безалкогольных напитков (от 76% от среднего показателя по ЕС в Румынии до 125% в Люксембурге), личного транспорта (от 89% в Словакии до 120% в Дании) и бытовой электроники (от 89% в Италии до 115% в Финляндии).

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