В каких областях получают самые высокие пенсии в Украине в 2024 году — Finance.ua
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В каких областях получают самые высокие пенсии в Украине в 2024 году

Личные финансы
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В каких областях получают самые высокие пенсии в Украине в 2024 году
В каких областях получают самые высокие пенсии в Украине в 2024 году
Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 октября 2024 года. Рост пенсий пока опережает инфляцию.
Об этом свидетельствуют данные ПФУ.
Средний размер пенсии с начала года вырос на 466,61 грн. или на 8,7% до 5 851,86 грн.
При этом инфляция в Украине с начала 2024 года составила 6,5%.
Количество пенсионеров в Украине на 1 октября 2024 года составило 10 342 593 человека. Это на 173 944 человека меньше, чем в начале года (10 516 537 человек).

Средний размер пенсионных выплат в разрезе регионов

Самый высокий средний размер пенсий зафиксирован в Киеве — там он составил 7 971,08 грн.
В пятерку областей с самыми высокими показателями также вошли:
  • Ровенская обл. — 7 276,89 грн;
  • Донецкая — 7 158,87 грн;
  • Луганская — 6 715,75 грн;
  • Днепропетровская — 6 435,19 грн.
В каких областях получают самые высокие пенсии в Украине в 2024 году

Справка Finance.ua:

  • по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в 2025 году индексацию пенсий проведут так же, как это было сделано в 2023 и 2024 годах, несмотря на военное положение, которое позволяет этого не делать. Совокупные расходы на пенсионное обеспечение украинцев в 2025 году составят 780,9 млрд грн;
  • согласно прогнозу бюджета Пенсионного фонда на 2025 год, предусматривается:

     — доходов всего — 861,50 млрд грн, из которых собственные доходы должны составить 579,52 млрд грн (в том числе сумма ЕВ — 573,25 млрд грн),

     — средства Государственного бюджета Украины на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда Украины — 237,93 млрд грн (предполагается компенсировать увеличением доходов по ЕВ).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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