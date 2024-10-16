В каких областях получают самые высокие пенсии в Украине в 2024 году — Finance.ua

В каких областях получают самые высокие пенсии в Украине в 2024 году Сегодня 19:01 — Личные финансы

В каких областях получают самые высокие пенсии в Украине в 2024 году

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 октября 2024 года. Рост пенсий пока опережает инфляцию.

Об этом свидетельствуют данные ПФУ.

Средний размер пенсии с начала года вырос на 466,61 грн. или на 8,7% до 5 851,86 грн.

При этом инфляция в Украине с начала 2024 года составила 6,5%.

Количество пенсионеров в Украине на 1 октября 2024 года составило 10 342 593 человека. Это на 173 944 человека меньше, чем в начале года (10 516 537 человек).

Средний размер пенсионных выплат в разрезе регионов

Самый высокий средний размер пенсий зафиксирован в Киеве — там он составил 7 971,08 грн.

В пятерку областей с самыми высокими показателями также вошли:

Ровенская обл. — 7 276,89 грн;

Донецкая — 7 158,87 грн;



Луганская — 6 715,75 грн;

Днепропетровская — 6 435,19 грн.

Справка Finance.ua:

по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в 2025 году индексацию пенсий проведут так же, как это было сделано в 2023 и 2024 годах, несмотря на военное положение, которое позволяет этого не делать. Совокупные расходы на пенсионное обеспечение украинцев в 2025 году составят 780,9 млрд грн;

согласно прогнозу бюджета Пенсионного фонда на 2025 год, предусматривается:



— доходов всего — 861,50 млрд грн, из которых собственные доходы должны составить 579,52 млрд грн (в том числе сумма ЕВ — 573,25 млрд грн),



— средства Государственного бюджета Украины на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда Украины — 237,93 млрд грн (предполагается компенсировать увеличением доходов по ЕВ).



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