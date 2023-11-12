В какие вузы и на какие специальности поступило больше всего мужчин-контрактников в возрасте от 30 лет. Данные по регионам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В какие вузы и на какие специальности поступило больше всего мужчин-контрактников в возрасте от 30 лет. Данные по регионам

Мир
95
В какие вузы и на какие специальности поступило больше всего мужчин-контрактников в возрасте от 30 лет. Данные по регионам
В какие вузы и на какие специальности поступило больше всего мужчин-контрактников в возрасте от 30 лет. Данные по регионам
По сравнению с официальными итогами вступительной кампании в Украине-2023 появился возрастной наплыв мужчин-первокурсников после 30 лет, поступивших на контракт.
Олег Онисько, главный редактор NGL. mediа рассказал, что студенты выбирали по критерию.
В интервью 24 каналу он отметил, что прямой тенденции среди избранных специальностей нет, однако наиболее популярными стали физкультура, материаловедение, экология. Знаток слова подчеркнул, что эти специальности не требуют подготовки.
В какие вузы и на какие специальности поступило больше всего мужчин-контрактников в возрасте от 30 лет. Данные по регионам
«Например, в музыкальной консерватории есть падение, поскольку многие выехали. Так же и в медицинском университете, где нужно знать химию, биологию. Зато такие вещи, как туризм, экология — вообще ничего не нужно знать. Ведь еще в прошлом году были очень упрощены условия для поступающих на платную форму обучения и очень много, где достаточно просто мотивационного письма и готовности заплатить», — сказал Онисько.
Лидером среди вузов оказался Харьковский украинский государственный университет железнодорожного транспорта. Там количество студентов-мужчин по сравнению с 2021 годом выросло в 20 раз.
Там самыми популярными специальностями стали:
  • Учет и налогообложение (620%)
  • Публичное управление и администрирование (550%)
  • Гражданская безопасность (356%)
  • Прикладная механика (286%)
  • Телекоммуникации и радиотехника (216%)
Регионы, где зафиксирован наибольший рост первокурсников, которым за 30, по сравнению с 2021 годом — Черниговская, Хмельницкая и Ровенская области — более 40%.
В какие вузы и на какие специальности поступило больше всего мужчин-контрактников в возрасте от 30 лет. Данные по регионам
В Черниговской области лидирует Национальный университет «Черниговский коллегиум» им. Шевченко. Там в 2023 году на первый курс поступило 1016 мужчин, что на 83% больше.
Киев
«Киевский профессиональный колледж компьютерных технологий и экономики Национального авиационного университета» — на 86%
  • Телекоммуникации и радиотехника (500%)
  • Отраслевое машиностроение (400%)
  • Экономика (200%)
В какие вузы и на какие специальности поступило больше всего мужчин-контрактников в возрасте от 30 лет. Данные по регионам
Киевский национальный университет строительства и архитектуры — на 72%.
  • Технологии защиты окружающей среды (2600%)
  • Химические технологии и инженерия (800%)
  • Теплоэнергетика (450%)
  • Экономика (345%)
  • Профессиональное образование (311%)
«Киевский кооперативный институт бизнеса и права» — на 83%.
  • Учет и налогообложение (191%)
  • Финансы, банковское дело и страхование (112%)
  • Пищевые технологии (106%)
Львовский национальный университет природопользования — на 95%.
  • Садово-парковое хозяйство (1100%)
  • Технологии защиты окружающей среды (609%)
  • Защита и карантин растений (300%)
  • Садоводство и виноградарство (248%)
  • Отраслевое машиностроение (143%)
Такую активность среди абитуриентов старшего возраста связывают с возможностью избежать мобилизации во время действия военного положения в Украине.
По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.