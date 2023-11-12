В какие вузы и на какие специальности поступило больше всего мужчин-контрактников в возрасте от 30 лет. Данные по регионам — Finance.ua

В какие вузы и на какие специальности поступило больше всего мужчин-контрактников в возрасте от 30 лет. Данные по регионам
По сравнению с официальными итогами вступительной кампании в Украине-2023 появился возрастной наплыв мужчин-первокурсников после 30 лет, поступивших на контракт.
Олег Онисько, главный редактор NGL. mediа рассказал, что студенты выбирали по критерию.
В интервью 24 каналу он отметил, что прямой тенденции среди избранных специальностей нет, однако наиболее популярными стали физкультура, материаловедение, экология. Знаток слова подчеркнул, что эти специальности не требуют подготовки.
«Например, в музыкальной консерватории есть падение, поскольку многие выехали. Так же и в медицинском университете, где нужно знать химию, биологию. Зато такие вещи, как туризм, экология — вообще ничего не нужно знать. Ведь еще в прошлом году были очень упрощены условия для поступающих на платную форму обучения и очень много, где достаточно просто мотивационного письма и готовности заплатить», — сказал Онисько.
Лидером среди вузов оказался Харьковский украинский государственный университет железнодорожного транспорта. Там количество студентов-мужчин по сравнению с 2021 годом выросло в 20 раз.
Там самыми популярными специальностями стали:
- Учет и налогообложение (620%)
- Публичное управление и администрирование (550%)
- Гражданская безопасность (356%)
- Прикладная механика (286%)
- Телекоммуникации и радиотехника (216%)
Регионы, где зафиксирован наибольший рост первокурсников, которым за 30, по сравнению с 2021 годом — Черниговская, Хмельницкая и Ровенская области — более 40%.
В Черниговской области лидирует Национальный университет «Черниговский коллегиум» им. Шевченко. Там в 2023 году на первый курс поступило 1016 мужчин, что на 83% больше.
Киев
«Киевский профессиональный колледж компьютерных технологий и экономики Национального авиационного университета» — на 86%
- Телекоммуникации и радиотехника (500%)
- Отраслевое машиностроение (400%)
- Экономика (200%)
Киевский национальный университет строительства и архитектуры — на 72%.
- Технологии защиты окружающей среды (2600%)
- Химические технологии и инженерия (800%)
- Теплоэнергетика (450%)
- Экономика (345%)
- Профессиональное образование (311%)
«Киевский кооперативный институт бизнеса и права» — на 83%.
- Учет и налогообложение (191%)
- Финансы, банковское дело и страхование (112%)
- Пищевые технологии (106%)
Львовский национальный университет природопользования — на 95%.
- Садово-парковое хозяйство (1100%)
- Технологии защиты окружающей среды (609%)
- Защита и карантин растений (300%)
- Садоводство и виноградарство (248%)
- Отраслевое машиностроение (143%)
Такую активность среди абитуриентов старшего возраста связывают с возможностью избежать мобилизации во время действия военного положения в Украине.
Поделиться новостью