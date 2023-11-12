В какие вузы и на какие специальности поступило больше всего мужчин-контрактников в возрасте от 30 лет. Данные по регионам — Finance.ua

В какие вузы и на какие специальности поступило больше всего мужчин-контрактников в возрасте от 30 лет. Данные по регионам Сегодня 18:12 — Мир

В какие вузы и на какие специальности поступило больше всего мужчин-контрактников в возрасте от 30 лет. Данные по регионам

По сравнению с официальными итогами вступительной кампании в Украине-2023 появился возрастной наплыв мужчин-первокурсников после 30 лет, поступивших на контракт.

Олег Онисько, главный редактор NGL. mediа рассказал, что студенты выбирали по критерию.

В интервью 24 каналу он отметил, что прямой тенденции среди избранных специальностей нет, однако наиболее популярными стали физкультура, материаловедение, экология. Знаток слова подчеркнул, что эти специальности не требуют подготовки.

«Например, в музыкальной консерватории есть падение, поскольку многие выехали. Так же и в медицинском университете, где нужно знать химию, биологию. Зато такие вещи, как туризм, экология — вообще ничего не нужно знать. Ведь еще в прошлом году были очень упрощены условия для поступающих на платную форму обучения и очень много, где достаточно просто мотивационного письма и готовности заплатить», — сказал Онисько.

Лидером среди вузов оказался Харьковский украинский государственный университет железнодорожного транспорта. Там количество студентов-мужчин по сравнению с 2021 годом выросло в 20 раз.

Там самыми популярными специальностями стали:

Учет и налогообложение (620%)

Публичное управление и администрирование (550%)

Гражданская безопасность (356%)

Прикладная механика (286%)

Телекоммуникации и радиотехника (216%)

Регионы, где зафиксирован наибольший рост первокурсников, которым за 30, по сравнению с 2021 годом — Черниговская, Хмельницкая и Ровенская области — более 40%.

В Черниговской области лидирует Национальный университет «Черниговский коллегиум» им. Шевченко. Там в 2023 году на первый курс поступило 1016 мужчин, что на 83% больше.

Киев

«Киевский профессиональный колледж компьютерных технологий и экономики Национального авиационного университета» — на 86%

Телекоммуникации и радиотехника (500%)

Отраслевое машиностроение (400%)

Экономика (200%)

Киевский национальный университет строительства и архитектуры — на 72%.

Технологии защиты окружающей среды (2600%)

Химические технологии и инженерия (800%)

Теплоэнергетика (450%)

Экономика (345%)

Профессиональное образование (311%)

«Киевский кооперативный институт бизнеса и права» — на 83%.

Учет и налогообложение (191%)

Финансы, банковское дело и страхование (112%)

Пищевые технологии (106%)

Львовский национальный университет природопользования — на 95%.

Садово-парковое хозяйство (1100%)

Технологии защиты окружающей среды (609%)

Защита и карантин растений (300%)

Садоводство и виноградарство (248%)

Отраслевое машиностроение (143%)

Такую активность среди абитуриентов старшего возраста связывают с возможностью избежать мобилизации во время действия военного положения в Украине.

Обозреватель По материалам:

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