В июне россияне вывели за границу рекордные $4,7 миллиарда — Finance.ua

В июне россияне вывели за границу рекордные $4,7 миллиарда Сегодня 21:28 — Валюта

В июне россияне вывели за границу рекордные $4,7 миллиарда

В июне 2022 года россияне перевели в иностранные банки 4,7 миллиарда долларов, что является максимальным значением с начала публикации такой статистики Центральным Банком россии, то есть с 2018 года.

Об этом сообщает РБК

Как отмечается, выведенная сумма составляет 10% общего объема средств на зарубежных счетах россиян: на 1 июля они официально хранили там 44,7 миллиарда долларов. По сравнению с маем 2022 года объем выведенных гражданами россии средств увеличился более чем в три раза.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в феврале 2022 года. В месяц начала полномасштабного вторжения в Украину россияне вывели за границу 4,3 миллиарда долларов.

Все цифры указаны с учетом среднего курса доллара за отчетный месяц.

Управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин считает, что всплеску переводов на иностранные счета способствовало два фактора: то, что размещение долларов и евро на внутреннем рынке стало невыгодным, и смягчение Банком россии ограничений переводов за границу, которые были введены после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Укрінформ По материалам:

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