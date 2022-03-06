В Италии конфисковали имущество российских олигархов на сумму свыше 150 миллионов долларов — Finance.ua

В Италии конфисковали имущество российских олигархов на сумму свыше 150 миллионов долларов

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В Италии конфисковали имущество российских олигархов на сумму свыше 150 миллионов долларов, charter.ly

Финансовая полиция Италии конфисковала виллы, дома и яхты на сумму 143 миллиона евро (более 150 миллионов долларов США) у пяти российских олигархов.

Об этом говорится в заявлении полиции в субботу, передает CNN

Согласно заявлению, специальное подразделение финансовой полиции в сотрудничестве с подразделением экономической и финансовой полиции империи и военно-морским оперативным управлением Генуи в пятницу выполнило приказ о замораживании активов в отношении нескольких российских олигархов.

Приказы о замораживании были исполнены в отношении следующих лиц:

Алексей Александрович Мордашов: яхта Lady M, стоит в порту Империи, стоимостью около 65 млн евро (около $71 млн);

Геннадий Николаевич Тимченко: яхта «Лена», стоит в порту Сан-Ремо, стоимостью около 50 миллионов евро (около 55 миллионов долларов);

Алишер Усманов: недвижимость, расположенная в Гольфо-дель-Певеро в Арзакене, стоимостью около 17 миллионов евро (около 18 миллионов долларов);

Владимир Рудольфович Соловьев: недвижимость в провинции Комо стоимостью около 8 млн евро (около 8,7 млн долларов);

Олег Савченко: вилла семнадцатого века под названием «Вилла Лаццарески», находится в провинции Лукка, стоит около 3 миллионов евро (около 3,3 миллионов долларов).

Эти ограничительные меры были введены после того, как Совет ЕС ввел санкции против ряда физических и юридических лиц в связи с военной агрессией России против Украины.

Ранее СМИ сообщали, что Германия конфисковала яхту российского миллиардера Алишера Усманова. Судно Dilbar, принадлежащее Усманову, — крупнейшая моторная яхта в мире с водоизмещением 15 тыс. 917 тонн, на ней находится самый большой бассейн, когда-либо установленный на яхте, две вертолетные площадки, сауна, салон красоты и тренажерный зал. Усманов купил Dilbar в 2016 году за $600 млн, ее строили по заказу в течение 52 месяцев. С октября 2021 г. эта яхта находилась в порту Гамбурга на модернизации.

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